Bakkerij Hilvers Gelders familiebedrijf van het jaar

Dierenambu­lan­ce opgeroepen bij aanrijding A50, vanwege honden in de auto

19:06 RENKUM - Een dierenambulance Nederrijn was woensdagmiddag snel ter plaatse bij een aanrijding tussen een personenauto en een bestelbus. In de betrokken personenauto zaten namelijk drie honden. Het is niet bekend of de dieren gewond zijn geraakt. Beide bestuurders hoefden in ieder geval niet naar het ziekenhuis.