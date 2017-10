'Bambi' al maanden tussen de koeien, maar handen van jager jeuken

Uitgever in open brief aan Sergio Herman: 'Je duwt me in de shit'

14:11 Het nieuwe boek van topchef Sergio Herman, die ook een restaurant heeft in Arnhem, is niet uitgegeven bij Minestrone, de uitgeverij waarvan de Zeeuw zelf aandeelhouder is. Dat overspel was de inzet van een juridisch gevecht met zijn vennoot, dat Herman won. Die vennoot, Tony Le Duc, doet zijn verhaal nu in een open brief.