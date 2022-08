BarBarella is nieuw in Arnhem: ‘Niks lekkers op de kaart? Dan maken we wel wat’

”Onze croque monsieur bijvoorbeeld. Die is écht zoals hij hoort, met goed brood, roomboter en bechamelsaus. Maar de opmaak van het gerecht is fris en iets kleiner dan bij een traditionele Franse bistro. Vandaar die 2.0.”

Zes puntjes op de i

Kabel opende BarBarella in Arnhem samen met Rosalie Groothuis. Zij was de eigenaar van Babo café, wat nu Van Doorn is. ”We zijn zakenpartners, maar we zoenen ook”, lacht hij. Met andere woorden: de twee zijn ook een stel. ”Rosalie zorgt dat alles uitermate goed verzorgd is. Samen zetten we wel zes puntjes op de i.”