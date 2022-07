Be Your Selfie Tour in Kronenburg met Vitesse als nieuwe attractie schot in de roos: al ruim 10.000 bezoekers

ARNHEM - De kamers met kleurrijke decors waar mensen selfies kunen maken in Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem hebben in eerste maand al ruim 10.000 bezoekers getrokken. Eigenaar Wereldhave spreekt van een doorslaand succes van de Be Your Selfie Tour, die winkelen als ‘belevenis’ moet stimuleren.