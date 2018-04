Beat the Bridge stopt ermee

Formule 1-wielrennen op de Rijnkade mikt op deelname Nikki en Dylan

12:27 ARNHEM - Liefhebbers van een nieuwe vorm van wielerspektakel moeten nog even geduld hebben. Niet vanavond (vrijdag 20 april) al, zoals eerst de bedoeling was, maar pas op dinsdag 28 augustus vindt in de buurt van de Arnhemse Rijnkade de tweede editie van Rush-Hour plaats.