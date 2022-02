Bedrijfsleven: ‘Bouw kleine, moderne kerncentrale op Koningspleij in Arnhem’

Reportage Weinig gejuich bij sluiting laatste kerncentra­les in Duitsland

Door de Atomausstieg (kernuitstap) sluiten dit jaar de laatste Duitse kerncentrales, waaronder de Neckarwestheim 2 in deelstaat Baden-Württemberg. De Bondsregering in Berlijn vindt kernenergie te riskant en niet schoon genoeg, maar in Zuid-Duitsland kijken ze daar anders tegenaan.

25 januari