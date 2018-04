Bedrijven pleiten voor 100 tankstations voor waterstofauto in Gelderland

update A50 bij Valburg weer vrij na ongeval met meerdere auto's

9:48 VALBURG - De A50 bij Valburg is maandagochtend rond 09.30 uur in de richting Arnhem afgesloten geweest voor verkeer, vanwege een ongeval waarbij meerdere auto's zijn betrokken. De snelweg werd ongeveer een kwartier later weer vrijgegeven, meldt de ANWB.