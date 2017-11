Bedrijven willen eerste testtraject van hyperloop naar Lelystad halen

Bom­men-on­der­zoek in hartje Oosterbeek

7:33 OOSTERBEEK - Het bedrijf EuroRadar doet maandag 6 en dinsdag 7 november explosievenonderzoek in de Weverstraat in Oosterbeek. Medewerkers controleren met een grondradar of er bommen in de grond zitten. Er is geen gevaar voor omwonenden.