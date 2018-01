Belgische rechters hoeven niet te wanhopen, Arnhemse moordverdachte komt

Na de vondst op zolder leidde het spoor volgens de Belgische politie naar Sjean K. en Andreas W. Het Arnhemse gezin leidde, samen met hun toen nog minderjarige zoon, een zwervend bestaan.



Via de spirituele organisatie Hare Krishna kwamen ze in contact met Bekaert, die hen kort voor de steekpartij onderdak bood in zijn woning. ,,Onze zoon was weggelopen omdat Jeugdzorg wilde hem opnemen in een gesloten instelling. Hij kwam bij de Hare Krishna in de Ardennen terecht. Wij zijn hem achterna gereisd. Daar hebben wij die Stefaan ontmoet.’’



Het Arnhemse gezin kwam in beeld van het Belgische gerecht toen Andreas na de moord geld pinde met de bankpas van het slachtoffer. De Arnhemmer werd tijdens het pinnen in een bankkantoor in Ravels, vlakbij de Nederlandse grens, door een bewakingscamera gefilmd. In de buurt van Ravels trof de politie ook de auto van Bekeart aan. Op verzoek van België werden de verdachten door een arrestatieteam op de Geitenkamp ingerekend.