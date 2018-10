Beroepsvisser vangt bijna 200 goudvissen in Arnhemse Jansbeek

Volgens het Waterschap Rijn en IJssel past de snoek als inheems dier beter bij het ecosysteem van de beek. De jager kan bijna anderhalve meter lang worden.



Doel van de snoek en de visactie van het waterschap is om de uitheemse goudvis terug te dringen. Deze hoort niet thuis in de Nederlandse wateren en vormt volgens het waterschap een gevaar voor de inheemse kroeskarper.



Sinds de aanleg van de Jansbeek een jaar geleden zijn in het geniep goudvissen uitgezet. In het begin ging het om een enkele vis. Wie de afgelopen maanden langs de beek liep, ontdekte een groot aantal scholen met soms tientallen vissen. ,,De vissen zijn allemaal uitgezet. Het is onmogelijk dat de tien in het voorjaar uitgezette goudvissen voor een kleine tweehonderd nakomelingen in het najaar hebben gezorgd”, zegt Mark Ketelaar van het Waterschap Rijn en IJssel.