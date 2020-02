Besluit genomen: 100 kilometer per uur op snelwegen van de provincie Gelderland

In het besluit staat dat de maximumsnelheid op de twee wegen tussen 06.00 uur in de ochtend en 19.00 uur in de avond naar 100 kilometer per uur gaat. Nu is dat nog 120 kilometer per uur. De provincie had de maatregel eerder al aangekondigd. Net als het verlagen van de snelheid op rijkssnelwegen is dit besluit nodig om uitstof van stikstof te verminderen. Op deze manier kan de natuur in Gelderland zich herstellen, zo laat de provincie weten.