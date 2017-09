Besluit over megastal voor bijna 500 koeien in Ellecom maand later

Marcouch: Canon bevordert integratie in Nederland

7:05 ARNHEM - De Canon van Nederland, deze zaterdag voor het eerst voor publiek te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, kan een grote rol spelen bij de integratie van verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Dat betoogt Arnhems burgemeester Ahmed Marcouch vandaag in een opiniestuk in deze krant.