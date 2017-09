Bestuurder rijdt door spoorboom en voorkomt zo botsing met trein

videoVELP - Een automobilist heeft vanmorgen ternauwernood een botsing met een trein kunnen voorkomen op de overweg in de Alexanderstraat in Velp. De bestuurder reed door een spoorboom heen, nadat hij met zijn wagen stil was komen te staan op de rails.

Volgens ProRail-woordvoerder Aldert Baas kreeg de bestuurder zijn auto net op tijd weer in beweging om zo een botsing met de aanstormende trein te vermijden. Daarbij sneuvelde de gesloten spoorboom.



,,Het incident gebeurde vanmorgen rond 08.30 uur, en de spoorboom was vlak voor 10.00 uur weer gerepareerd. In de tussentijd hebben treinen met verlaagde snelheid over de overweg gereden’’, verklaart Baas.

Pech

De ProRail-woordvoerder weet niet hoe de bestuurder stil is komen te staan op de overweg. ,,Wellicht had hij pech en is de auto daardoor stilgevallen. Als je de wagen dan weer aan de praat krijgt, de trein aan ziet komen en door de spoorboom heen rijdt, is dat de enige juiste keus. Het verdient uiteraard niet de schoonheidsprijs, maar nood breekt wet als het de enige manier was om een botsing te voorkomen’’, meent Baas.

Het is echter ook mogelijk dat de bestuurder achter een rij auto's stil stond op de overweg, en dan is het een overtreding. ,,Want stilstaan op een overweg mag nooit’’, zegt Baas. Mocht dat zo zijn, dan doet ProRail aangifte en draait de bestuurder op voor de gemaakte kosten.

