Gelderland mild voor betrapte wietteler

De Wet Damocles geeft burgemeesters de mogelijkheid om huizen van drugscriminelen tijdelijk op slot te zetten. De bewoners worden dan dus op straat gezet. In de vijf Brabantse gemeenten in het verspreidingsgebied van De Gelderland (het land van Cuijk) gebeurde dit in 2017 vaker dan in alle Gelderse gemeenten in Gelderlander-regio samen. In Gelderland past alleen burgemeester Bruls van Nijmegen de wet regelmatig toe. Hij sloot afgelopen jaar 9 panden. Arnhem bijvoorbeeld nul, ondanks het feit dat er in de stad ruim 70 hennepkwekerijen werden opgerold.



Op straat

In totaal sloten de Gelderse burgemeesters 22 huizen in 2017. Ter vergelijking, de 5 Brabantse burgemeesters in het Land van Cuijk sloten er 24. Een gemeente als Utrechtse Heuvelrug sloot er 4. Dat is meer dan steden als Tiel en Ede. In de regio van De Gelderlander is Cuijk koploper met 12 gesloten huizen. Dat is nog weinig vergeleken Brabantse steden als Tilburg en Oss. Daar worden jaarlijks tientallen mensen op straat gezet.