Bewoners Arnhemse wijk betalen verre reis geliefde pakketbezorger Max

Fransisco is er nog niet als de twee wijkbewoners over hem vertellen. Brands grappend: ,,Ik krijg vandaag nog een pakketje binnen. Wedden dat hij dat zo meeneemt?’’ En inderdaad. Een paar minuten later is het raak. Als Fransisco vrolijk de kamer binnenstapt, heeft hij een witte doos in zijn handen. Hij ziet het als zijn taak. En een praatje maken met buurtbewoners vindt hij zelf net zo fijn.



Hij moet wel de tijd in de gaten houden, zegt hij. ,,Als ik de ene dag een praatje maak met de ene bewoner, geef ik het volgende pakketje snel af. Om de tijd in te halen’’, zegt Fransisco. ,,De volgende dag besteed ik weer aandacht aan de ander. Dat vind ik leuk.’’



Begin dit jaar stuurden Van Poeijer, Brands en nog een wijkbewoner gekscherend een selfie met Fransisco naar zijn werkgever PostNL. Of de bezorger niet een extraatje kon krijgen voor zijn goede service. PostNL beloofde een reisje naar de zon, maar dat werd een gezinsuitje voor Fransisco naar de Efteling. Dat vonden de wijkbewoners te weinig, waarop ze zelf geld voor hem inzamelden.