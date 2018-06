Bewoonster Heemskerckstraat na explosie: 'Het was zo'n mooi buurtje'

De schrik zit er goed in bij bewoners van de Heemskerckstraat. Mensen werden rond half twee vannacht wakker van een harde knal. Er bleek een explosief bij een buurtbewoner naar binnen te zijn gegooid.



De bewoner van het bewuste pand kwam met de schrik vrij, maar de vraag is nu: gaat dit vaker gebeuren? ,,Het was zo'n mooi buurtje, maar junks en daklozen zorgen hier voor steeds meer overlast'', vertelt een bewoonster.



Dakloze in huis

De politie heeft het huis afgezet voor onderzoek. Volgens een omwonenden had het slachtoffer enige tijd geleden een dakloze in huis genomen. ,,Volgens mij was de dakloze niet meer welkom; het kan goed dat hij de explosie heeft veroorzaakt. Hij heeft ook al eerder met veel geweld de voordeur vernield.'' Een woordvoerster van de politie kon dit verhaal zaterdagochtend nog niet bevestigen. ,,Daar is het echt te vroeg voor, we moeten nog in gesprek met eventuele getuigen en de bewoner van de woning.’’