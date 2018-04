Bierbrouwer zoekt huurders Korenmarkt

Het gaat om de gebouwen, waarin tot voor kort Madame Touché en Den Koopman hebben gezeten. Daarvan zijn de huurovereenkomsten per 1 april ontbonden, aldus AB Inbev.

Het is nog onduidelijk, hoe het verder gaat met café De Barron, die eveneens onder gemeentelijke dwang op slot is gegaan. Dit pand (vastgoed) is in particuliere eigendom van een Edese. De eigenaresse was niet voor commentaar bereikbaar.

Het landelijk bureau Bibob oordeelde vorige week dat de sluiting van Eetcafé Touché, Madame Touché, Den Koopman en De Barron terecht is. Het bureau Bibob adviseerde Arnhem de vergunningen voor Touché in te trekken en de exploitatieaanvragen voor De Barron en Den Koopman te weigeren.

Drugsgeld

Deze horecazaken zijn 6 maart jongstleden op last van de gemeente Arnhem gesloten. De cafés, geëxploiteerd door een Arnhemse horecaonderneemster, zouden met drugsgeld zijn gefinancierd. Ze was eerst de uitbaatster van Touché, maar nam in 2017 ook de exploitatie van Den Koopman en De Barron over.

Haar vriend, die een tijdje in voorarrest heeft gezeten, wordt verdacht via de overnames geld wit te wassen dat hij met drugssmokkel heeft verdiend.