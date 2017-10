Biertje duur bij Vitesse, maar GelreDome bepaalt de prijs

ARNHEM - Het is voor menig supporter een vast ritueel. Bij een mooie pot voetbal hoort een goed glas bier. Maar de prijs valt in de eredivisie niet altijd mee. Vitesse is, per glas of per liter, één van de duurste clubs in het land. Maar wel omdat stadion GelreDome de prijs bepaalt.

De bierprijzen in de eredivisie zijn door besparingsplatform Kortingscode.nl berekend.

Er is in het geval van Vitesse een flinke kanttekening. De Arnhemse club betaalt, letterlijk, de tol als huurder van GelreDome. De eredivisionist heeft helemaal geen zeggenschap over de bierprijs in het stadion, waar Heineken wordt geschonken. Die prijs bepaalt GelreDome. De profclub genereert op jaarbasis ook maar een gering percentage uit de horeca-inkomsten van het stadion. Dat is 7 procent van de totale opbrengst.

Goedkoopste clubs

Vitesse (GelreDome) staat na VVV-Venlo (de duurste) en Heerenveen het hoogste in de eredivisie, op basis van de literprijs voor bier. Drink je elke wedstrijd een liter, dan ben je in het Arnhemse stadion in één seizoen 183,08 euro kwijt. Bij VVV is dat 191,25 euro. Het goedkoopste is Heracles Almelo. Daar betaal je in een seizoen 142,80 euro.

Op basis van een gewoon glas bier, 0,25 liter, is een bezoek aan GelreDome ook prijzig. Dan zijn alleen Ajax (3,25 euro) en Feyenoord (2,80 euro) duurder. Maar bij beide topclubs telt een klein glas 0,3 liter. Bij ADO Den Haag wordt net als in GelreDome 2,75 euro betaald. Voor dezelfde inhoud.

Het goedkoopste in de eredivisie is FC Groningen. Daar kost een glas bier 2 euro. Overigens betreft dat dan weer een glas van 0,2 liter.

Bierprijzen licht gestegen

In vergelijking met het vorige voetbalseizoen zijn de bierprijzen in de eredivisie licht gestegen. Zeven clubs hebben de prijzen verhoogd. Bij Feyenoord is het bier goedkoper geworden. Ook daar een belangrijke kanttekening: in de Rotterdamse Kuip wordt light bier geschonken.