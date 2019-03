Bij toeval grote drugsvangst op busplein in Nijmegen

Soms heb je dat geluk, erkent Looijen. ,,Als hij niet had geantwoord was er niets aan de hand geweest en was hij ontkomen.”



Plaats van handeling is het Stationsplein in Nijmegen. Dertien agenten van de dienst infrastructuur, wat de vroegere ooit waterpolitie en spoorwegpolitie, houden een grote politie-actie op de stations van Arnhem en Nijmegen.



,,En wij niet alleen. Dit is een internationale actiedag van Railpol op stations in achttien Europese landen. Soms gaat het om een gecoördineerde actie zoals mensensmokkel, maar deze dinsdag niet. We kozen voor het thema drugs. dat is een hardnekkig probleem in beide steden. In Arnhem is het meer harddrugs, in Nijmegen zijn softdrugs het grootste probleem.”