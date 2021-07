BIJ1 mikt op gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen, ook Volt ‘op koers voor deelname’

ARNHEM/NIJMEGEN - De links-activistische partij BIJ1 doet komend jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem en Nijmegen. Dat heeft het bestuur van de partij van Sylvana Simons bekend gemaakt. Ook voor Volt, een andere nieuwkomer in de landelijke politiek, staan in Arnhem en Nijmegen ‘alle seinen op groen’.

Dat BIJ1 mee wil doen in de twee Gelderse steden mag geen verrassing heten. Al langer hintte de partij, die op dit moment vooral in de Randstad actief is, op deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in deze Gelderse steden. Op sociale media laat BIJ1 nu weten dat het ‘tijd is voor radicale gelijkwaardigheid en economische rechtvaardigheid in die gemeentes.’

Rivaliteit

De bekendmaking komt op een pikant moment: de partij ligt landelijk onder vuur nadat de nummer twee op de lijst, Quinsy Gario, door het bestuur is geschorst vanwege ‘manipulatief, disrespectvol en toxisch gedrag’. Daarnaast deed BIJ1 de lokale aankondiging in het geel-zwart, de clubkleuren van de Arnhemse voetbalclub Vitesse en aartsrivaal van het Nijmeegse NEC.



Dat laatste leverde de partij op sociale media de nodige hoon op. ‘Als jullie je niet eens verdiepen in de stad waar je mee wilt doen, blijf dan weg’, reageert bijvoorbeeld Maxim Engelen op Twitter.

Toch denkt Andrej Zaslove, hoofddocent empirische politicologie aan de Nijmeegse Radboud Universiteit, dat BIJ1 vooral in het links-georiënteerde Nijmegen goede kansen maakt: ,,Er is een grote groep mensen in Nijmegen die zich niet meer herkent in GroenLinks, BIJ1 is dan een goed alternatief. Zeker nu de partij in de Tweede Kamer laat zien dat ze echt serieus te nemen zijn.’’

Alle seinen op groen

Ook de pro-Europese partij Volt, dat in maart van dit jaar drie zetels veroverde in de Tweede-Kamer, doet waarschijnlijk mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in zowel Arnhem als Nijmegen. ,,Eigenlijk staan alle seinen op groen, maar het landelijk bestuur van Volt Nederland wil pas in een later stadium een echte keuze maken’’, zegt Dennis Uenk van de regionale tak van Volt. ,,Op dit moment hebben we al grotendeels ons beleidsplan geschreven en is er een kandidatencommissie aangesteld. De kans is dus heel groot dat we binnenkort met meer nieuws gaan komen.’’



Uiterlijk 1 september hakt het landelijk bestuur van Volt de knoop door. Mogelijk doen ook nog andere nieuwkomers een poging om volgend jaar in de gemeenteraad te komen. Partijen als DENK - dat in Arnhem al in de raad zit -, Forum voor Democratie en JA21 overwegen deelname in beide steden, maar hebben daarover nog geen definitieve beslissing genomen.

