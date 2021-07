Bijna 200 huizen erbij in Arnhemse wijk Malburgen-West, inclusief Mandelatoren

Bero slikt de teleurstel­ling van EK-loze zomer weg: toekomst bij Vitesse ongewis

7:00 BURGH-HAAMSTEDE - Matus Bero heeft de grootste teleurstelling uit zijn profcarrière weggestoken. Na de EK-loze zomer richt de Slowaakse international het vizier op het nieuwe seizoen. Een vertrek bij Vitesse is niet noodzakelijk, maar gesprekken over een nieuw contract in Arnhem zijn wel vooruitgeschoven.