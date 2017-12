Bijna helft jongeren leeft met problemen

Eén op de drie jongeren in de regio is opgegroeid met een ernstig ziek of verslaafd gezinslid. Deze jongeren voelen zich 2,5 keer zo vaak depressief als andere jongeren. Ook vinden zij hun gezondheid vaker matig of slecht. 7 procent van de jongeren zit zo in de knel door een ziek gezinslid, dat professionele hulp nodig is. Dat zijn gemiddeld twee leerlingen per klas.