Bijna ieder huis is te koop en je kunt het nu anoniem proberen

Volgens Tenniglo staat de woningmarkt voor grote veranderingen. Nu nog is die markt traditioneel en aanbod gedreven. Uit het onderzoek door MWM2 komt de verwachting naar voren dat binnen vijf tot tien jaar het kopen van een huis steeds meer online of zelfs via de smartphone gaat. Een meerderheid van de ondervraagden zegt dat te verwachten. Volgens Tenniglo zijn het de wensen van de woningzoekende die dan centraal zullen staan. Op sites als Funda en Jaap draait alles nu nog om het aanbod.



Dreamhuis waagt zich vooralsnog niet op het makelaarspad. Is het contact tussen de kandidaat-koper en de eigenaar tot stand gebracht, dan zit de taak van Dreamhuis erop, zegt Tenniglo. ,,Het vervolgcontact laten we over aan de belangstellende en de bewoners. Als die een makelaar willen inschakelen, is dat prima, maar wij gaan daar niet tussen zitten. Wij houden het zo clean mogelijk. De meeste mensen weten de weg naar de makelaar zelf wel te vinden. En tegelijk zien we dat mensen zelf ook steeds beter weten wat een huis waard is en dat ze steeds zelfstandiger te werk gaan bij het kopen van een huis.’’