Binnen 10 minuten weten of je autistisch bent met nieuwe Velpse test

Trau­ma­he­li­kop­ter landt in bos bij Laag-Soeren na zwaar fietsongeluk

19:12 LAAG-SOEREN - In het bos nabij de Schaapsallee in Laag-Soeren is dinsdagmiddag een traumahelikopter geland om hulp te bieden aan een man die daar hard is gevallen met zijn fiets. Hij is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.