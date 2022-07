Binnenkijken bij Benno en Olga: 'Het uitzicht op de John Frostbrug is een cadeautje’

indebuurt“Elke keer weer denk ik: oh yes, ik woon hier’', zegt Olga Goöle (58). Samen met Benno Gerritsen (61) woont ze een lekker licht appartement met prachtig uitzicht op de John Frostbrug in Arnhem. Indebuurt keek bij het stel binnen. Kijk je mee?

‘’We voelen ons hier echt thuis’', zegt Olga. ‘’Het is echt een cadeautje dat we op de brug kijken en we hebben het zó leuk ingericht.’’

Dressoir met een strik erom

‘’Ons interieur is een combinatie van kleuren, vintage en eigen inbreng, oud en nieuw.’' Olga wijst naar het dressoir. ‘’Deze komt bijvoorbeeld uit mijn vorige huis. Daar stond hij op de overloop, nog ingepakt en wel, zonder pootjes en met een strik erom. Die moest in het huis voor ons samen komen, dus nu staat hij hier.’’

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Het dressoir © indebuurt Arnhem

Geen gordijnen

‘’De woonkamer is licht en open en we legden bewust de focus van de tv af’', vervolgt Benno. ‘’Wij willen, in plaats van naar de tv, graag naar buiten kijken vanaf de bank. De lucht is elke dag anders en omdat ik erg geïnteresseerd ben in de Slag om Arnhem, geeft het zicht op de brug een extra dimensie. De brug speelde tijdens de slag een belangrijke rol in de geallieerde opmars naar Duitsland.’’

Olga vult aan dat ze daarom ook geen gordijnen hebben. ‘’Wij vinden het mooier dat er niets hangt, zodat we lekker naar het uitzicht kunnen kijken. De woonkamer is de ruimte waar we alles doen. Eten, leven, luisteren naar Benno’s vinyl, dus die moet zoveel mogelijk open en vrij zijn.’’

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm De woonkamer © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Het uitzicht © indebuurt Arnhem

Volledig scherm En barcart © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De woonkamer © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Boeken over de Slag om Arnhem © indebuurt Arnhem

Luchtig en speels

Vanwege de openheid voelen de twee zich erg thuis in hun stulpje. ‘’Het is hier thuiskomen voor ons’', zegt Olga. ‘’Het is lekker licht en luchtig, geen zware bedoening. We wilden bijvoorbeeld geen lel van een hoekbank, want met dit soort zware meubels zou de kamer veel te vol zijn.’’

Zo vrij en licht mogelijk, dus. ‘’Dat past bij ons, want wij gaan ook luchtig en speels met dingen om. Het kan bijvoorbeeld maar zo dat hier volgende week een roze bank staat’', lacht Olga. ‘’En tegen deze lamp liepen we letterlijk aan in de winkel. We kochten hem meteen.’’

Lees verder onder de foto’s >

Volledig scherm Het balkon © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De platenspeler van Benno © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Benno en Olga aan tafel © indebuurt Arnhem

Volledig scherm De lamp van Froufrou's © indebuurt Arnhem

Lokale adresjes

Benno vertelt dat ze overal in de buurt hun adresjes hebben voor leuke spulletjes en gezellige uitjes. ‘’De lamp is van Frousfrou’s, we kopen boeketten bij Bloemen van Stein en we geven elkaar elk jaar met kerst delen uit het servies van Debby. Voor een kop koffie of lunch gaan we graag naar Sound & Soul of Bij Ann.’’

Ook daarom is het stel zo blij met hun huis. ‘’Alles is op loop- of fietsafstand. We merken dat we hier niet zoveel meer nodig hebben. Als we op vakantie gaan een keertje overslaan is dat geen probleem. We wonen hier lekker, we hebben hier alles en we vervelen ons nooit!’’

Volledig scherm Servies van Debby en bloemen van Stein © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Platen van Benno en servies van Debby © indebuurt Arnhem

Volledig scherm Bloemen van Stein © indebuurt Arnhem

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.