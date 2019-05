Biomassacentrale in Arnhem: 76 miljoen euro subsidie

De centrale rendeert alleen met 76 miljoen euro duurzaamheidssubsidie. ,,Dat bedrag wordt uitgesmeerd over twaalf jaar om de verschillen in de opbrengsten met aardgas op te vangen. Of we na die periode verder gaan met biomassa hangt af van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid over een jaar of tien.”



De regering beschouwt biomassacentrales als duurzame energiebronnen en geeft er daarom landelijk miljarden subsidies aan uit. ,,Op papier is biomassa schoner, omdat we ooit hebben afgesproken dat de uitstoot van deze centrales nul is. Dat is gebaseerd op het idee dat onze bossen de CO2-uitstoot van de biomassacentrales neutraliseren. Probleem is dat nieuwe aanplant pas over 20 tot 80 jaar weer CO2 opneemt”, zegt Vet.