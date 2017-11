Black Friday, de Arnhemse winkelier kan er niet omheen

In de Arnhemse binnenstad hebben de ketens de eerste affiches met aanbiedingen al in hun etalages hangen. In de loop van de dag en vrijdagochtend wordt nog meer verwacht.

Gekte

In de Weverstraat heeft winkelier Bob Engelen in zijn zaak 'By Bob' een plakkaat met aanbiedingen tevoorschijn gehaald. ,,Ik doe voor het eerst mee. Ik zie het als een soort gekte, zoals je dat vroeger had tijdens de Dolle Dwaze Dagen van De Bijenkorf. Ik kies voor kortingen op productgroepen, net als de ketels. Veertig procent. Veel andere zaken in de straat haken aan.

Chocoladezaak Quetzal doet nog niet mee niet mee. Chris de Heer erkent volmondig dat hij het even heeft overwogen. ,,Nu is het nog nieuw maar ik sluit niet uit dat het over een paar jaar net zo'n hype wordt als Halloween en Valentijnsdag. Dan zijn we misschien wel van de partij. Maar nu nog even niet.''

Tip van zoon en dochter

Bij Capitool Mode in de Bakkerstraat onthullen Odette en Nicol dat ze in actie zijn gekomen na een tip van hun kinderen. Ze hebben er zelfs over vergaderd met de andere winkeliers in de straat. ,,We doen allemaal mee’’, zegt Nicol. ,,Je moet één lijn trekken.’’ Voornaamste reden: ,,Je moet gewoon mee met dit soort acties.’’ Ze erkennen volmondig dat er een zekere dwang achter zit.

Bij herenmodezaak Neighbourhood Arnhem hekelt Pim Wiggers om die reden het kortingsgeweld van de ketens. ,,De ketens verzieken de markt voor de kleine winkeliers.’’ Hij legt uit waarom de kortingen misleidend zijn en pleit voor een stad waar de eigen winkeliers het unieke karakter bepalen. Geen Black Friday bij Neighbourhood dus.

Anke Pollmann van Pollmann Servies in de Kerkstraat bedankt beleefd voor Black Friday. ,,In Amerika is Black Friday na Thankgiving het begin van het kerstseizoen. Dan krijg je taferelen met chaos in de winkels met overal schoenendozen die verspreid door de zaken liggen. Dat past niet bij de sfeer in onze zaak.’’

Cheap

Veronique Gallé, voorzitter van City Centrum Arnhem, sluit niet uit dat de winkels in het stadshart de volgende Black Friday gezamenlijk op de kaart zetten. Echt blij met de koopjesdag is ook Gallé niet. ,,Grote ketens slaan je tegenwoordig met kortingen om de oren. Ik vraag me af of dit een goede zaak is’’, vertelt ze. ,,Er zijn al zoveel dagen in het jaar waarop winkels lukraak kortingen geven. Het komt op mij een beetje cheap over. Weer een excuus om producten in uitverkoop te doen. Bovendien wonen we niet in Amerika, maar in Nederland. We vieren hier geen Thanksgiving. Moeten we dit dan wel willen?’’

Gallé ziet het liefste dat lokale winkeliers zelf ludieke acties bedenken.