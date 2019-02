Bløf-zanger Paskal Jakobsen over column Marcel van Roosmalen: ‘Wat een slappe lulkoek’

Jakobsen vindt het een neerbuigend stukje, schrijft hij op Facebook. ‘Meneer Van Roosmalen is ook een keer in Middelburg geweest. Hij heeft een vervelende meneer gesproken die lang van stof was, er was iemand die boeken verkocht, die al blij was met vier verkochte exemplaren... Het station van deze middelgrote stad was zo leeg, dat had hij nog nooit meegemaakt. Het triple biertje was dan wel lekker, maar dat was werkelijk het enige positieve dat hij weet te melden.’