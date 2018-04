Blondie, U2 en Iggy Pop speelden in de Stokvishal, 'Paradiso van het Oosten'

Jong Vitesse pakt jonge Superboe­ren in de extra tijd

29 april ARNHEM - Jong Vitesse versloeg zondagavond Jong De Graafschap dankzij twee treffers in de laatste minuten van de wedstrijd. Julian Lelieveld was de gelukkigste man op het veld met de 2-2 in de 88ste en de 3-2 in de 93ste minuut.