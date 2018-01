Blote billen op de Lage Kade in Arnhem, politie grijpt in

ARNHEM – De politie in Arnhem heeft zaterdag rond het middaguur een voortijdig eind gemaakt aan een bijzondere ‘performance’ van twee kunstenaressen. De vrouwen renden naakt over de overgestroomde Lage Kade en maakten daar beelden van. Ze werken aan een voorstelling die ‘uitbreiding van de koraalzee’ als titel heeft.

De twee vrouwen luisteren naar de namen Alexandra Bellon en Karla Isodorou. Bellon is een in het Zwitserse Genève werkende 32-jarige Francaise. Isidorou is 24 jaar, half Nederlands en half Grieks, woont tijdelijk in Velp en studeert aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten.

Binnenstadsbewoner Erik Wiessenberg was een van de mensen die de twee vrouwen in het oog kreeg. Omdat hij vreesde voor ongelukken (,,in mijn ogen waren de dames bezig met een domme, dwaze en levensgevaarlijke actie”), zocht de Arnhemmer contact met de politie. Die was niet veel later ter plekke en sommeerde de kunstenaressen zich weer in de kleren te hijsen.

Vermaning

,,Ik heb de twee vermanend toegesproken, geen bon uitgeschreven. De dames vonden dat ze bezig waren met een kunstproject. Daar ben ik maar even in meegegaan. Zoiets maak je ook niet elke zaterdag mee. Al waren ze wel in overtreding. Naaktloperij. Dat is verboden”, reageert agent Fred Buijert.

Buijert vindt dat de twee onverantwoord grote risico hebben genomen. ,,Daarom hebben we ook ingegrepen. Zulke acties kunnen een enorme impact hebben op omstanders, zeker als het verkeerd afloopt. En dat had zomaar gekund. Er kan van alles onder dat laagje water op de Lage Kade verstopt liggen. Je kunt je daarop verstappen, je kunt uitglijden, vallen en wie weet uiteindelijk echt in de rivier belanden. Nou ja, dan ben je met de huidige stroming en temperatuur van het Rijnwater snel gezien. Volgens mij waren de dames nu al onderkoeld. Een van die twee kon niet eens haar woonplaats uitspreken, zo hard bibberde ze.”

Van geen kwaad bewust