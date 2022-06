Bob Roelofs sprak tegen me alsof het leven iets was wat ik echt een keer moest proberen

Zorgen over Elden als ‘hub’ van flitsbezor­ger Getir: ‘Distribu­tie­punt in dorpskern ongelukki­ge keuze’

ARNHEM - In Elden in Arnhem-Zuid is onrust ontstaan over de mogelijke komst van een vestiging van flitsbezorger Getir in de voormalige dorpskern. Zowel het Dorpsplatform Elden als het gemeentebestuur vindt de locatie een ongelukkige keuze.

31 mei