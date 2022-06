Boek over Burgers’ Zoo: hoe dierverzorgers zich in de pauze vermaakten met een potje ‘neushoornzitten’

Als één ding duidelijk wordt in het nieuwe boek van journalist en columnist Remco Kock: vroeger stonden mens en dier in Burgers’ Zoo een stuk dichter bij elkaar dan nu. Dat was misschien niet zo veilig - want hé, wie wil er in de klauwen van een leeuw of tijger belanden - maar levert wel 250 pagina’s mooie verhalen op.