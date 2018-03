Boetes voor negeren rood kruis na ongeval in file door paasdrukte A12

update Directeuren bioscoopconcern Pathé per direct op non-actief

10:12 Algemeen directeur Dertje Meijer en financieel directeur Edwin Slutter van bioscoopconcern Pathé zijn per direct op non-actief gesteld. Oud-directeur Lauge Nielsen, die vorig jaar mei na ruim twintig jaar afscheid nam, keert per direct terug als bestuurder. Het is onduidelijk hoe lang Nielsen aanblijft.