Bolwerk verzet zich tegen verhuizing beeld Arnhems Meisje: ‘We beschermen haar tegen geklieder en gezaag’

kijken! De Kansenfa­briek, een huiskamer voor ‘Broekies’

Een huiskamer voor ‘Broekies’, zo noemen sommige inwoners van de Arnhemse wijk Het Broek de huiskamer van hun wijk: De Kansenfabriek. Het is een ontmoetingscentrum (onderdeel van zorg- en welzijnsinstelling Driestroom) waar interessante en sympathieke mensen uit de omliggende wijken dagelijks komen om met elkaar te praten of even ‘onder de mensen’ te zijn. Want alleen zijn is ook maar zo alleen.

7 mei