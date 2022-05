Bom onder Vitesse-AZ: Stadioneigenaar wil uitverkochte Zuid-Tribune sluiten na vondst scheurtjes in beton

Achtergrond Het wegkrabben van een kitvoeg in GelreDome legt genadeloos de kille verhoudin­gen bloot

ARNHEM - Een tribune in GelreDome die wordt afgesloten zonder dat de stadioneigenaar is ingelicht. Die vervolgens meteen aankondigt zélf onderzoek te laten doen. Of de Zuid-Tribune nu echt kapot is, is niet duidelijk. Maar dat er diepe scheuren zitten in de relatie tussen de eigenaar en de huurders van het Arnhemse stadion, is wél zeker.

10 mei