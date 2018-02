Bond van Wetsovertreders ziet af van Arnhemse verkiezingen

Nieuw woonzorgcentrum Hoogstede is 'huiselijk huis'

7 februari ARNHEM - Bewoners van het nieuwe woonzorgcentrum Hoogstede in Arnhem komen tijdens de warme maaltijd in de gezellig ingerichte open ruimte bij de ingang ogen te kort. ,,Iedereen die hier binnenkomt, zie je als je aan het eten bent. Ze komen allemaal bij ons langs. Maar ook zien we wie het parkeerterrein opdraait en het verkeer dat over de Utrechtseweg rijdt. Dat geeft een heerlijk vrij gevoel. Wij zijn niet afgesloten van de buitenwereld’’, zegt Wiebe Schipper (86).