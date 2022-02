Boodschappenboete geschrapt: Gift tot 1.200 euro mag voor inwoner met bijstand in Rozendaal en Rheden

Proef met ‘elektri­sche’ fiets­straat voor Arnhem; tunneltje Vosdijk vijf weken afgesloten

ARNHEM - Het veelgebruikte fietstunneltje in de Vosdijk in Arnhem wordt vandaag voor een periode van vijf weken afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Bijzonder: de gemeente Arnhem wil de klus zoveel mogelijk uitvoeren met elektrische werktuigen.

