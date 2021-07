Boosheid over behandeling Oeigoeren: Arnhem verbreekt stedenband met Chinese stad Wuhan

Daarmee ging die meerderheid in tegen het voorstel van burgemeester en wethouders. Die wilde de stedenband, die in 1999 tot stand kwam, voortzetten en in dialoog blijven met de Chinezen over de mensenrechten. De stedenband is volgens onderzoek goed voor tientallen arbeidsplaatsen. Maar Denk, GroenLinks, D66, SP, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren vonden die argumenten niet opwegen tegen de mensenrechtenschendingen in China.

Zij stelden: ,,We vinden dat er in China op massale schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden en de situatie van de Oeigoeren en van andere minderheden in China met de dag slechter wordt en dat het onder deze omstandigheden immoreel is om een stedenband met een stad in China in stand te houden.” Ze verwezen ook naar een motie van de Tweede Kamer, eerder dit jaar. Die stelde dat in China genocide plaatsvindt en China strafkampen erop na houdt die bedoeld om geboortes van Oeigoeren te voorkomen.