Botsabsorbers vangen vaak de klap op

videoARNHEM - De wagens die wegwerkers moeten beschermen vangen zelf veel klappen op, zoals maandagavond op de Sacharovbrug in Arnhem. Dit jaar noteerde Rijkswaterstaat al 24 aanrijdingen met zogeheten pijlwagens of 'botsabsorbers'.

Een botsabsorber is een ijzeren bak met een kreukzone die de klap van een botsing kan opvangen. Ongelukken met botsabsorbers

en pijlwagens zijn schering en inslag. Deze apparaten die wegwerkers beschermen tegen het voortrazende verkeer keren steeds vaker bij de eigenaar terug met butsen en deuken of zelfs total loss.

Sacharovbrug

Het ongeluk op de Andreij Sacharov-brug van afgelopen maandagavond staat daarmee zeker niet op zich, bevestigt Rijkswaterstaat.

,,Op ons hoofdwegennet zijn in 2017 vijftien pijlwagens en negen botsabsorbers of botsers aangereden. In 2016 gaat het om zeven botsabsorbers en even zoveel pijlwagens. Getalsmatig is dat een toename, maar deze is niet gerelateerd aan de inzet van deze voertuigen’’, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Henk Hol van Hobru uit Geldermalsen is eigenaar van de verwoeste botsabsorber van maandagavond. ,,We zetten die wagens alleen op wegen waar de snelheid hoog is. Binnen de bebouwde kom plaatsen we alleen pijlwagens die automobilisten erop wijzen dat ze van rijstrook moeten veranderen'', legt Hol uit. Jaarlijks krijgt hij veel aanhang- en pijlwagens total loss terug. Automobilisten laten zich te veel afleiden door mobieltjes is zijn ervaring.

Rood kruis

,,Als ik naar het ongeluk op de Sacharov-brug kijk, dan heeft het slachtoffer niet opgelet. Vanaf de kruising van de Westervoortsedijk waarschuwden drie verlichte matrix-borden boven de weg voor de wegwerkzaamheden. De eerste wees met een pijl naar de linker rijstrook. De twee erna hadden een rood kruis boven de rechter rijstrook en dan nog eens onze pijlwagen met een groot verlichte pijl. Toch gebeurt dit ongeluk'', zegt Hol.

Hij weet dat in veel gevallen de automobilisten zich laten afleiden door hun mobiel. Of dat maandagavond het geval was weet hij niet. De politie meldt geen onderzoek te doen naar eenzijdige ongevallen.