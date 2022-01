Bouw van meer dan vijfhonderd extra woningen in Schuytgraaf lijkt aanstaande, raad deelt wel zorgen over verkeersveiligheid

Kijktip | Dit is wat er over is van de uitgebran­de jachten in Arnhem

ARNHEM - Een hevige brand op scheepswerf Deep Yachts in Arnhem heeft in de nacht van zondag op maandag zeker vier tot vijf jachten in de as gelegd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De eigenaren van de jachten zijn ontredderd door het verlies van hun schip.

17 januari