Bouwplan voor nieuwe woonwijk op terrein blijf-van-mijn-lijfhuis in Oosterbeek loopt forse vertraging op

Keuze voor één projectont­wik­ke­laar zorgt in Oosterbeek voor argwaan en vooral vertraging

Het gemeentebestuur van Renkum had zo veel haast met nieuwbouw op het terrein van Moviera in Oosterbeek dat ze met de eerste projectontwikkelaar die zich meldde in zee is gegaan. Andere kregen geen kans. Maar tijdsbesparing levert het niet op. Integendeel. De omwonenden hebben toegezegd door te vechten tot de hoogste rechter met jarenlange vertraging van het bouwproject als gevolg.

11 september