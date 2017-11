Boze boeren in Arnhem: 'Verbod is doodsteek voor geitenhouders'

de derde helft/video Madriel, MASV'ers bellen DCS (video) en 'stadsen' dokken in Rheden

13:10 In deze rubriek een verzameling anekdotes en opvallende gebeurtenissen uit de wandelgangen van het amateurvoetbal uit de regio. Met deze week: Sinterklaasdorp in de Betuwe, Danny Hessing neemt DCS in de maling, wie steunt RKHVV nog en oud-VDZ'er Tjalle Bomers verbaast zich over grote broek.