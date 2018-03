Boze schippers gaan op de vuist bij verkiezingsdebat Arnhem

Video Papendal wil we­reld­kam­pi­oen­schap BMX naar Arnhem halen

20:00 ARNHEM - Papendal is samen met de wielerbond KNWU bezig de wereldkampioenschappen BMX naar Arnhem te halen. Het evenement zou in 2021 op het nationaal sportcentrum in Arnhem moeten gaan plaatsvinden.