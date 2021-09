Dalibor Stevanovic werd ‘gekidnapt’ door Ted van Leeuwen: Hij is de ‘td’ nog altijd dankbaar

Hij begint onbedaarlijk te lachen. ,,Eigenlijk zat ik in de onderhandelingen met ADO Den Haag”, vertelt Dalibor Stevanovic. ,,Maar Ted van Leeuwen onderschepte me en dirigeerde me een hotel in Scheveningen in. Samen met Bosko Bursac. Vitesse kaapte me letterlijk voor de neus van ADO weg. Zo kwam ik in Arnhem terecht.”