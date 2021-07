Nieuwe inrichting scheurt woonwagenkamp in tweeën: ‘Het is nooit goed en wij zijn de dupe’

Arnhemse woonwagen­be­wo­ners gaan wéér de barricades op: ‘Wij willen gifvrij wonen!’

23 juni ARNHEM - Moe worden ze ervan, een deel van de woonwagenbewoners van de Bethaniënstraat. Twee jaar na de ontdekking van de vervuilde grond onder hun wagens en in de grondwal rond het woonwagenkamp is er in hun ogen nog steeds geen zicht op een oplossing voor hun problemen.