Onthulling van nieuwe carnavalsprins in Arnhem gaat niet door vanwege corona: ‘We hebben geworsteld’

COLUMN REMCO KOCK De agressie van een scheldende donssnor: ‘Kankerlij­er, fiets gewoon door!’

Vrijdagmiddag fietste ik door de Thorbeckestraat, toen ik een nogal luidruchtig jongetje passeerde. Hij leek me, gezien zijn donssnor, een jaar of vijftien, zestien. De jongen was klein, zijn genetische roots lagen – gok ik – in Pakistan of India. Snelwandelend hield hij zijn telefoon vlak onder zijn mond en sprak schreeuwend tegen wie dan ook.

8 november