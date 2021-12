Brand in voormalig schoolgebouw in Arnhem: veel rook, straat afgesloten

De brand ontstond rond 15.00 uur in een voormalig schoolgebouw dat nu antikraak bewoond wordt . De brandweer werd direct gealarmeerd en is bezig met bluswerkzaamheden.

Hoe de brand precies is ontstaan, is nog niet bekend. Volgens een agent ter plaatse is de brand begonnen in het gebouw. Mogelijk is een kachel de oorzaak. De tweede verdieping van het pand is zwaar beschadigd door de vlammen en de rook.