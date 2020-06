Brandbrief provincies en Noordrijn-Westfalen: Betere en snellere trein tussen Arnhem en Berlijn

In een brandbrief aan de Duitse én de Nederlandse overheid pleitten ze onder meer voor een betere aansluiting vanuit Arnhem op de snelle trein tussen Duisburg en Berlijn. Ook willen ze verbetering van het traject tussen Arnhem en Frankfurt.

Dat bevestigt een woordvoerder van de provincie Gelderland. De brief wordt dinsdag verstuurd. Naast Gelderland gaat het om de provincies Overijssel, Brabant, Zuid-Holland en Limburg.

Volgens cijfers van de NS reizen jaarlijks zo’n drie miljoen mensen per trein over de grens tussen Nederland en Duitsland. Dat zou met betere verbindingen op termijn verdubbeld kunnen worden, denken de regio's.

Nu zijn spoorlijnen, dienstregelingen en het materiaal niet goed op elkaar afgestemd. Daardoor is de trein naar Berlijn geen gewild vervoersmiddel. Ter vergelijking: de Franse hoofdstad Parijs is veel populairder bij Nederlandse treinreizigers.

Nieuwe spoorwegen

De brief betekent goed nieuws voor Wilco Veldhorst van de Internationale Vakbondsraad Rijn-IJssel. Dat samenwerkingsverband van Duitse en Nederlandse vakbonden pleit al langer voor betere afstemming tussen beide landen. Recent pleitte de organisatie in een brief aan de provincie voor het opnieuw aanleggen van spoorlijnen tussen Nijmegen en Düsseldorf en Winterswijk en Gelsenkirchen.