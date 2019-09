Brandweer dreigt vrijwilligers kwijt te raken, korps moet op de schop door Europese regelgeving

Sloetski hult Eva Jinek na uitzending in Vitesse­shirt

7:18 ARNHEM/HILVERSUM - Eva Jinek stond dinsdagavond in Vitesse-shirt gehuld in de studio bij de Westergasfabriek in Amsterdam. Voor het programma Jinek had de presentatrice van de latenight-talkshow Vitesse-trainer Leonid Sloetski uitgenodigd. Die bracht een cadeautje mee.