Brandweer vraagt gemeenten gortdroge bermen te maaien: vonk kan leiden tot ‘onbeheersbare brand’

De brandweer roept gemeenten in de Veiligheids- en Gezondheisregio Gelderland-Midden op tot het snel maaien van bermen ter hoogte van natuurgebieden om daar een ‘grote en zelfs onbeheersbare brand’ te voorkomen. ‘De bermen staan in veel situaties vol met uiterst brandbaar hoog gras of hooi’, schrijft brandweercommandant Anton Slofstra aan de gemeentebesturen.

Verschillende gemeenten hebben al actie ondernomen of al een eerste ronde gedraaid om de toestand van de bermen te controleren. ,,We gaan nu in kaart brengen waar moet worden gemaaid en hoe we het maaisel direct kunnen afvoeren”, benadrukt een woordvoerder van de gemeente Arnhem. Maandag wordt bekeken hoe snel het werk kan worden uitgevoerd.

'Regenbuien zetten geen zoden aan de dijk’

Ook in Renkum gaat dit gebeuren. De regen die maandag verwacht wordt is geen reden om het maaien of andere maatregelen af te blazen, benadrukt de woordvoerder daar. ,,Dat ze geen zoden aan de dijk.” In de gemeente Rheden zijn bermen al gecontroleerd op dode takken en afval. Een woordvoerder: ,,Maandag gaan we aan de slag om het gras te maaien van de brandgangen die toegang geven tot onze bossen.”

Quote Als er niets gebeurt zal de hoeveel brandstof in de vorm van dode, verdroogde vegetatie fors toenemen Anton Slofstra, Commandant brandweer Gelderland-Midden

'Gevaar voor woningen, zorginstellingen, recreatieterreinen’

Brandweercommandant Slofstra benadrukt dat een grote bosbrand niet alleen verwoestend is voor de natuur. Ook ‘aangrenzende recreatie-ondernemingen, zorginstellingen en woningen’ komen bij zo'n brand in gevaar, aldus de commandant in de brandbrief aan gemeenten.



Slofstra stelt dat het bermgras langs de snelwegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen tot nu toe slechts beperkt of helemaal niet gemaaid is. ‘Als er niets gebeurt zal de hoeveel brandstof in de vorm van dode, verdroogde vegetatie fors toenemen.’ Hij wijst erop dat er de laatste weken ‘meerdere bermbrandjes’ zijn geweest. Dit als gevolg van ‘onder meer autobranden, klapbanden, hete katalysatoren, weggeworpen peuken en boerenprotesten’.

Slechts beperkt bluswater voorhanden

Het vermijden van brand heeft nu de allerhoogste prioriteit, zo stelt Slofstra verder. Hij wijst erop dat er in deze tijd van droogte slecht een beperkte hoeveelheid bluswater voorhanden is vanuit het oppervlaktewater, geboorde putten of uit de brandkranen die op leidingen voor drinkwater zijn aangesloten'.



Slofstra dringt aan op spoed om bermen te maaien. Dat betekent voor de gemeenten: het snel inschakelen van aannemers om het werk uit te voeren. Slofstra beseft dat dit ‘gezien de vakantieperiode niet eenvoudig is’, maar dringt er toch op aan om alle zeilen bij te zetten.